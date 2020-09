Morreu Vicente Jorge Silva, o jornalista que aos 14 anos já irritava a PIDE

Teve no cinema o seu grande sonho de infância, mas foi no jornalismo que inscreveu o seu nome. Rebelde por natureza, aos 14 anos já era chamado à PIDE por escrever “nos jornais coisas que não devia”, contou em entrevista à RTP. Vicente Jorge Silva, jornalista que integrou o ‘Expresso’ e fundou o ‘Público’, autor da polémica expressão ‘Geração Rasca’, escrita pela primeira vez num editorial em 1994, morreu na madrugada de ontem, aos 74 anos. O corpo segue esta quarta-feira, às 16h00, da Basílica da Estrela para o crematório dos Olivais, em Lisboa.





“Mudou o panorama da comunicação social portuguesa e, por isso, de muita da nossa política, sobretudo entre os anos de 1960 e 1990”, afirmou o presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, referindo ainda um homem que “marcou a vida de todos os que consigo se cruzaram, amigos e admiradores tal como adversários”.





Nascido no Funchal em 1945, Vicente Jorge Silva iniciou-se como critico de cinema no ‘Jornal da Madeira’, onde escrevia sobre filmes para maiores de 17 anos e sobre o “amor livre”, mas foi afastado por pressões sociais. Trabalhou numa fábrica em Paris, foi empregado num hotel em Londres, mas regressou a Portugal depois do passaporte caducar. Começou a publicação do ‘Comércio do Funchal’ em 1966, integrou os quadros do ‘Expresso’ em 1974 e fundou o jornal ‘Público’ em 1990. Venceu vários prémios de jornalismo, mas chegou a recusar uma condecoração. Assinou algumas obras cinematográficas e foi deputado na Assembleia, pelo PS, numa experiência onde não foi muito feliz.





Em homenagem, a Imprensa Nacional lançou esta terça-feira o Prémio Jornalismo de Excelência Vicente Jorge Silva para jovens jornalistas com menos de 30 anos.