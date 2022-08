Mudar a grelha de programação sem comunicar as mesmas alterações ao público vai custar caro à TVI. A Entidade Reguladora para a Comunicação Social imputou à estação a prática de um total de dez infrações pela violação do disposto no nº 2, do artigo 29º da Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido (LTSAP) e condenou-a a pagar uma coima no valor de 30 mil euros.









