Multinacionais contra imposto sobre links

Google poderá acabar com serviço de notícias na Europa se a lei for aprovada.

Por Sónia Dias | 01:30

É já em janeiro que o Parlamento Europeu vai votar na proposta de lei sobre direitos de autor na internet, conhecida como ‘imposto de link’.



Se for aprovada, multinacionais como a Google e o Facebook serão obrigadas a pagar cada vez que partilharem o link de uma notícia - ou um vídeo, no caso do YouTube. Da mesma forma, se esse link tiver muitos ‘cliques’, o autor também poderá reivindicar compensação financeira. O dinheiro servirá para financiar empresas de media responsáveis pelos conteúdos em questão.



Em setembro, Bruxelas aprovou, por 438 votos a favor e 226 votos contra, a nova legislação. Prevendo que o mesmo possa acontecer no início do ano, os gigantes tecnológicos ameaçam tomar medidas radicais. A Google, por exemplo, coloca a hipótese de acabar com o seu serviço de notícias na Europa.



Richard Gingras, vice-presidente da Google News, disse ao ‘The Guardian’ que a empresa só tomará uma decisão "quando ler o documento final", mas lembrou que, em 2014, quando Espanha quis avançar com uma taxa idêntica, decidiram encerrar o Google News no país, o que pode voltar a acontecer.



A aprovação da nova legislação "é um passo à frente na adaptação da UE às atuais regras de direitos de autor, para que melhor espelhem as novas realidades e modelos de negócios do século XXI", afirmou o eurodeputado alemão Axel Voss, acrescentando que os gigantes da internet têm amealhado milhares de milhões de euros em ‘cliques’ e publicidade sem que os dividam com os detentores de direitos.