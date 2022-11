Mundial 2022 tem canal interativo no CM online

lança esta quarta-feira, na edição online, um canal especial dedicado ao Mundial 2022 que arranca no Qatar no próximo dia 20.Além de todas as notícias com foco especial na seleção nacional, o canal vai oferecer ao leitor diversas opções interativas. A convocatória dos 26 jogadores escolhidos pelo selecionador Fernando Santos e revelados hoje aos portugueses será acompanhada de forma dinâmica e em tempo real no novo canal.As características, localização e imagens dos estádios do Qatar 2022, os momentos mais marcantes da história dos mundiais ou o funcionamento da nova tecnologia semiautomática, o fora de jogo, merecerão tratamento interativo no canal que será enriquecido até ao apito inicial no estádio Al Bayt.A partir desse momento, será publicado o calendário de todos os jogos que terão acompanhamento ao minuto e atualização estatística em tempo real. Para todos aqueles que se vão deslocar ao Qatar opreparou um Guia do Adepto com dados sobre o Qatar, as muitas restrições a que estarão sujeitos no país e o essencial das tradições do pequeno país do Golfo Pérsico.As polémicas que envolvem a escolha do Qatar para albergar o Mundial deste ano assim como a radiografia socioeconómica da península do Médio Oriente também merecem tratamento numa cobertura especial que terá muita e variada opinião a partir do dia 20 e as crónicas e reportagens dos enviados doe daao Mundial do Qatar.