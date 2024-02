“Não podemos dar tiros em todas as direções”: Diretor-geral da TVI responde a Daniel Oliveira

José Eduardo Moniz não ficou indiferente à entrevista de Daniel Oliveira, diretor de Programas da SIC, à revista ‘Boa Onda’, em que disse que “nem todos sabem fazer televisão com pouco dinheiro” e que a TVI tem feito um “investimento muito forte” para chegar à liderança. Este sábado, à margem dos castings para ‘Morangos com Açúcar’, o diretor-geral da TVI reforçou que as grelhas do canal são pensadas cautelosamente, de acordo com o orçamento disponível. “Nós temos o orçamento mais baixo das televisões em Portugal e nunca viram a queixar-me disso. Nós estivemos precisamente a ajustar as nossas grelhas às realidades daquilo que são as nossas receitas”, fez notar José Eduardo Moniz.





“O que temos de fazer é: se não há dinheiro vamos ser rigorosos nas escolhas que fazemos. Não podemos estar a dar tiros em todas as direções. Se um produto corre mal, não vamos pôr dinheiro novo em cima de dinheiro mau. Se nas outras empresas fazem isso, problema delas. Nós não vamos por esse caminho”, atirou.