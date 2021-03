Netflix quer evitar partilha de contas a pessoas que não vivem na mesma casa

A Netflix está a testar um novo método para evitar que os utilizadores partilhem contas com quem não vive na mesma casa.Um reduzido número de utilizadores já recebeu uma mensagem a pedir que confirmem que moram com o proprietário da conta, inserindo os detalhes de uma mensagem de texto ou e-mail enviado ao dono da conta.Os utilizadores podem adiar essa mesma verificação, no entanto, a mensagem vai voltar a reaparecer até que a Netflix limita o acesso e indica que, para continuar a ver os conteúdos da plataforma, terá de abrir uma nova conta."Este teste foi desenvolvido para ajudar a garantir que as pessoas que usam contas da Netflix sejam autorizadas a fazê-lo", disse um porta-voz da Netflix.A Netflix, o maior serviço de streaming do mundo, testa constantemente novos recursos com os utilizadores e não está claro se o requisito de verificação doméstica será efetivamente implementado de forma mais ampla.