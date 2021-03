Nicolau Santos é o novo presidente da RTP

Nicolau Santos, atual presidente da agência Lusa, vai ser o próximo presidente da RTP. Depois de ter lançado um concurso para a escolha da próximo conselho de administração da empresa pública de rádio e televisão, no âmbito da qual recebeu 12 propostas, o Conselho Geral Independente (CGI) optou pela encabeçada pelo jornalista. A mesma integra ainda Hugo Figueiredo, que nos últimos três anos ocupou o cargo de administrador com o pelouro dos conteúdos, e que manterá as mesmas funções. Falta ainda designar o administrador com o pelouro financeiro.

"Terminado o procedimento, o CGI entendeu, por decisão unânime, dirigir à equipa constituída por Nicolau Fernando Ramos dos Santos e Hugo Graça Figueiredo um convite para, juntamente com um vogal responsável pela área financeira, a designar pelo CGI após parecer prévio e vinculativo do membro do Governo responsável pela área das finanças, apresentarem um Projeto Estratégico da empresa para os próximos três anos, com vista a futura indigitação como membros do Conselho de Administração da RTP", afirma o CGI em comunicado.