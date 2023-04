‘Noite das Estrelas’: Estreia de novo programa da CMTV cheia de expectativa

Vem aí ‘Noite das Estrelas’, o novo programa da(estreia na segunda-feira depois das 00h30). Na apresentação, dois rostos bem conhecidos do público: Maya e Rui Oliveira.Aos 63 anos, a apresentadora confessa que sempre alimentou o sonho de ter um ‘late-night show’. "Sou uma mulher com energias noturnas e, portanto, há muito que queria ter um programa de noite.A ideia surgiu do diretor, Carlos Rodrigues, conversámos e criámos o projeto e o alinhamento do painel", revela ao. "O formato está aliado a toda a capacidade técnica da, que é especialista neste tipo de programas", acrescenta.Já Rui Oliveira, marido de Manuel Luís Goucha, e que antes fez uma passagem pelo pequeno ecrã no programa ‘Goucha’, considera que, apesar de algum nervosismo, as expectativas são as melhores para este novo projeto."Estou um bocadinho ansioso, mas sei que aqui tenho o apoio de todos. A equipa é muito boa e lá em casa o Manuel [Luís Goucha] também está sempre a dar-me conselhos", revela o apresentador.