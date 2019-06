NOS aposta em lançar canais próprios de TV

A guerra entre operadoras de telecomunicações para oferecer os melhores conteúdos aos seus clientes, e conquistar novos assinantes, ganha, a partir desta semana, um novo capítulo: a NOS anunciou o lançamento do seu primeiro canal próprio com conteúdos 24 horas.Trata-se do NOS Studios, um canal de cinema que exibirá filmes "que passaram recentemente nas salas" e que permitirá também pesquisar e ver películas após a sua emissão. A NOS recusa, contudo, que o novo projeto vá "canibalizar" outras plataformas da operadora, como os canais TVCine ou o serviço NOS Play.Mas a aposta em canais próprios poderá não ficar por aqui. Osabe que, em abril, a NOS deu entrada na Entidade Reguladora para a Comunicação Social com um pedido para a criação de um canal de desporto, denominado NOS Sports. O mesmo foi aprovado a 8 de maio último.Confrontado pelo, Luís Nascimento, administrador-executivo da operadora, confirmou a existência desta licença e referiu que o objetivo da NOS é garantir que consegue "registar e guardar marcas que podem ter potencial muito interessante no futuro".O responsável lembra que a NOS é a principal patrocinadora da Liga de Futebol e, portanto, "faz sentido" que um canal de desporto "esteja em cima da mesa". No entanto, não quis adiantar para quando está previsto o lançamento deste canal. Recorde-se que, juntamente com MEO, Vodafone e Joaquim Oliveira, a NOS detém parte da Sport TV.