Notícias CM ganha ao Telejornal do canal 1 da RTP

O 'Notícias CM' de horário nobre, que foi para o ar naàs 21h57, obteve esta quarta-feira mais audiência que o Telejornal da RTP1.O 'Notícias CM' daobteve uma audiência média de 5,8%, com 11,4% de share, enquanto que o principal noticiário da televisão do Estado alcançou apenas 5,3% de audiência média e 10,6% de share.O jornal dateve mais audiência, também, que o "Primeiro Jornal", da SIC, e o "TVI Jornal", da TVI, o novo formato da hora de almoço do canal 4, com Júlio Magalhães.obteve um share médio diário de 6,1%, acima da soma dos principais concorrentes, a CNN (3,2% de share diário) e a SIC Notícias (2,3%).lidera o mercado de informação nacional há 17 meses consecutivos.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.