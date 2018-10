Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nova diretora trava fim do ‘Prós e Contras’

É uma das primeiras decisões de Flor Pedroso: reverter medida tomada em setembro.

Por Duarte Faria | 01:30

É uma das primeiras decisões de Maria Flor Pedroso enquanto diretora de Informação da RTP: travar o fim do ‘Prós e Contras’. O CM apurou que a nova responsável pela informação do canal público está perto de um acordo com a administração para reverter a decisão que tinha sido tomada em setembro.



O fim do formato - há mais de 16 anos em antena - estava previsto para 17 de dezembro, e terá sido decidido por Gonçalo Reis, presidente da RTP, Paulo Dentinho, anterior diretor de Informação, e José Fragoso, diretor de programas.



Na altura, Fátima Campos Ferreira demonstrou o seu desagrado com o fim do programa junto da administração. De resto, a jornalista já tinha, inclusive, acertado a sua continuação na antena da RTP 1 a partir de janeiro com um programa de entrevistas e reportagem.



Agora, Fátima Campos Ferreira disse ao CM desconhecer a intenção de Flor Pedroso, que continua sem responder a telefonemas e mensagens. A administração da RTP também não se pronuncia sobre o assunto.



Recorde-se que Maria Flor Pedroso, até aqui jornalista da Antena 1, assumiu na passada sexta-feira (depois da aprovação pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social) a direção de informação da RTP na sequência do afastamento de Paulo Dentinho, que saiu debaixo de críticas após um texto sobre o caso da alegada violação de Cristiano Ronaldo a Kathryn Mayorga.



Num email enviado à redação, a que o CM teve acesso, Flor Pedroso diz estar "orgulhosa" por assumir o cargo e garante que escolherá a sua equipa "o mais breve possível".