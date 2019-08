Marianne, a nova série da Netflix que está a aterrorizar fãs da plataforma

No

Twitter

, um utilizador da

Netflix

garante: "Desde o primeiro trailer que estou absolutamente interessado em

'Marianne'. Vislumbres de imagens assustadoras de xilogravura, mulheres fantasmagóricas e runas estranhas são muito apelativos para mim... ".





Chama-se Marianne e é a nova série da Netflix que promete não deixar dormir os mais sensíveis. O trailer da série de terror está a deixar os fãs da plataforma de filmes e séries assustados e as reações ao trailer já se fizeram notar no Twitter.O programa televisivo francês conta a história de uma romancista de terror que escolheu fazer uma pausa na escrita, acabando por descobrir que o demónio criado por si, no seu livro, é real.Esse espiríto é 'Marianne' e obriga a romancista a continuar a escrever ou haverá consequências.Houve ainda quem afirmasse não conseguir adormecer após ver o trailer e ter sentido arrepios.