A RTP investiu cerca de 3 milhões de euros para colocar em antena, entre 2020 e 2021, a nova telescola, ‘Estudo em Casa’, de acordo com documentos internos a que o CM teve acesso. Os custos de implementação do projeto, que contou com a colaboração do Ministério da Educação, foram totalmente suportados pelo serviço público de rádio e TV.