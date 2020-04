Novas ideias de apoio aos media em análise

O Governo está a analisar e poderá acolher algumas das propostas do Bloco de Esquerda para fazer face aos efeitos da pandemia da Covid-19 na comunicação social, sabe o CM. Fonte oficial do Ministério da Cultura, afirmou, ainda assim, não haver, para já, medidas a comunicar, apesar de ter passado mais uma semana sem que tenha anunciado apoios.

O programa de emergência do BE propõe um total de 15 milhões de euros a distribuir pelos grupos de comunicação social em maio, junho e julho. Um valor superior aos 10 milhões que, tal como o CM já noticiou, o Governo se prepara para anunciar. Segundo a proposta, o montante "equivale à estimativa de receita trimestral do Imposto Google [a aplicar às gigantes tecnológicas e que o Governo espera por um entendimento global para aplicar em Portugal]".





O BE pede ainda que sejam considerados o porte pago gratuito para toda a imprensa, a eliminação do IVA nas assinaturas, a isenção de pagamento das taxas referentes à ERC e ANACOM em 2020, e o cumprimento das regras da publicidade institucional com reforço de verbas das campanhas em curso.