Novo diretor de informação da TVI é Anselmo Crespo, jornalista que combinou entrevista com Sócrates

Anselmo Crespo é o novo diretor de informação da TVI, depois da saída de Sérgio Figueiredo do cargo. A Media Capital, empresa dona da TVI, comunicou a mudança este sábado.

"O Conselho de Administração do Grupo Media Capital vem dar conhecimento público da contratação, pela TVI, de Anselmo Crespo, como Diretor de Informação da TVI", adianta a Media Capital em comunicado.

A mudança enquadra-se no seguimento das várias mudanças na estrutura da Media Capital, dona da TVI, e no próprio canal, sendo que a mais recente (e polémica) é a transferência milionária de Cristina Ferreira, que volta à TVI depois de cumprir pouco mais de metade do contrato que tinha com a SIC.

Anselmo Crespo era até agora subdiretor da TSF, cargo que ocupa desde 2016, e deu que falar quando, nesse mesmo ano, foi ‘apanhado’ pelo CM a combinar uma entrevista naquela rádio com José Sócrates, antes desta acontecer.

Anteriormente, estava na SIC, desde 2002, onde foi editor de política, depois de ter passado pelo jornal Notícias de Leiria, entretanto já extinto.

Foi na SIC que Anselmo Crespo visitou várias vezes José Sócrates na Prisão de Évora, em janeiro e fevereiro de 2015, resultando desses encontros uma das entrevistas que José Sócrates concedeu enquanto estava detido preventivamente.

"Agradecemos a Anselmo Crespo ter aceitado este desafio, que se insere numa estratégia de reforço da qualidade e credibilidade da Informação que a TVI leva diariamente aos portugueses. (…)A escolha de Anselmo Crespo insere-se na nova estratégia para a informação da TVI, que pretende apostar numa direção com um perfil de liderança irreverente, independente, mobilizador, diferenciador e multidisciplinar", termina a dona da TVI.

Anselmo Crespo também já reagiu: "Há desafios que nos convocam a trilhar novos caminhos: aceitei participar num projeto televisivo em transformação e numa informação séria que terá apenas a verdade como limite.", referiu o futuro Diretor de Informação da TVI, que inicia funções a 1 de setembro, tal como Cristina Ferreira.