O total de jornalistas de todo o Mundo detidos este ano no exercício da profissão foi 293. É o número mais elevado desde que o Comité para a Proteção de Jornalistas (CPJ), sediado em Nova Iorque (Estados Unidos), começou a recolher dados estatísticos, no início dos anos 90.De acordo com o relatório divulgado ontem, a China foi o país a registar o maior número de presos pelo terceiro ano consecutivo (50 repórteres).