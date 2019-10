Nuno Artur Silva cede quotas por 180 mil euros

Nuno Artur Silva toma posse este sábado como secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media. O ex-administrador da RTP assume o cargo após ter anunciado, esta semana, que vendeu a sua participação na Produções Fictícias a André Caldeira, seu sobrinho, e a Michelle Costa Adrião, que, nos últimos anos, ocuparam os cargos de diretor-geral e diretora financeira da produtora.Artur Silva detinha a totalidade da empresa: uma participação de 83,3%, equivalente a 150 mil euros, em nome individual, e outra de 16,7% (30 mil euros) através da empresa Seems, que desde 2015 era gerida pela mulher, Ulla Madsen.E, ao que oapurou, foi precisamente por estes valores, registados no documento de cessão de quotas entregue na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa, que a venda foi consumada. Artur Silva vendeu a sua quota ao sobrinho por 150 mil euros e a Seems cedeu a quota a Michelle Costa Adrião por 30 mil euros.Além disso, se a Produções Fictícias tiver um lucro superior a 40 mil euros em 2020 - o que é pouco crível dado que a empresa enfrenta há vários anos uma difícil situação financeira, ainda mais desde que deixou de ter a RTP como cliente, em 2015 -, ou se for dissolvida até 31 de dezembro desse ano, o secretário de Estado terá direito a uma compensação de 20 mil euros.De acordo com o mesmo documento, a venda da Produções Fictícias, que detém o canal Q, foi feita a 18 de outubro, ainda antes de Artur Silva ser nomeado para o Governo.