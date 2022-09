Percebem-se as razões que levaram Nuno Santos (NS) a ser destacado pela TVI/CNN Queluz de Baixo para o funeral da rainha Isabel II. Desde logo uma razão protocolar: seria deselegante NS não comparecer no funeral da sua homóloga, logo ele que, quer no Canal 11 , quer em Queluz de Baixo, tão desenvoltamente tem sido uma ‘rainha de Inglaterra’.









