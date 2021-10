Obra de Armanda Passos "escondida" na RTP

A Subcomissão de Trabalhadores da RTP do Porto denunciou, através de um comunicado, o "triste destino" dado a uma obra da artista plástica Armanda Passos (que morreu no dia 19, aos 77 anos) pela direção do Centro de Produção do Norte (CPN).Tal como mostra a foto partilhada, o quadro está "escondido" num corredor situado no chamado "edifício da direção", desocupado depois de Isabel Correia, a atual diretora, alegar "falta de condições das instalações", nomeadamente humidade.contactou a RTP para obter mais explicação para esta situação, mas não obteve resposta.