Patrão da TVI anuncia fim da TVI24

Após a Media Capital, dona da TVI, anunciar um memorando de entendimento com a CNN para um acordo de licenciamento que prevê a criação da CNN Portugal, Mário Ferreira, dono da empresa, anunciou no Jornal das 8, da TVI, que o novo canal dignificará o fim da TVI24.



O patrão do canal de Queluz de Baixo explicou que o canal de informação sofrerá um "rebranding" (mudança de marca), assim como "uma mudança de nome, de paradigma e de imagem", explicou o empresário.





Mário Ferreira diz que o processo significará "um esforço financeiro muito grande, com o período de transição a levar alguns meses".O novo canal CNN Portugal só poderá ir para o ar mediante autorização da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. "Tencionamos no último trimestre desta ano estar no ar, depende da autorização da ERC ao rebranding do canal", explicou Mário Ferreira.