Pedro Norton convidado para consultor da dona da TVI

O administrador não executivo da Fundação Calouste Gulbenkian, Pedro Norton, foi convidado para o cargo de consultor da Media Capital depois de ter recusado o convite para CEO do grupo detentor da TVI.Fonte próxima do antigo presidente-executivo da Impresa tinha garantido esta quinta-feira que Norton "está foram da corrida" para administrador do grupo, mas CM sabe que o gestor assumirá a função de consultor para o qual terá sido convidado pelo accionista minoritário da Media Capital, Mário Ferreira.Esta terça-feira o grupo de média confirmou, entretanto, a notícia avançada em primeira mão pelo CM que dava conta da saída de Luís Cabral que, até hoje, ocupava a presidência executiva do também proprietário da Rádio Comercial e da produtora Plural. O lugar será ocupado por Manuel Alves Monteiro que, até agora, ocupava o cargo de administrador não executivo, um quadro próximo de Mário Ferreira."Nos termos e para os efeitos do disposto no Regulamento da CMVM no 5/2008 e no Código dos Valores Mobiliários, o Grupo Média Capital, SGPS, S.A. ("Sociedade") informa que, nesta data, o Senhor Administrador Luís Filipe Cabral de Mascarenhas e Meneses Garcia, apresentou renúncia ao seu cargo nos órgãos sociais da Sociedade", de acordo com um comunicado enviado à CMMV, esta quinta-feira.