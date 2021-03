CM ter recebido queixas contra o programa ‘Hell’s Kitchen’, da SIC. O novo formato de Ljubomir Stanisic estreou no dia 14 deste mês e tem gerado polémica devido a alguns comentários do chef jugoslavo, considerados sexistas e misóginos.



A maneira como alguns concorrentes têm sido tratados e o facto de estes terem sido divididos por equipas de mulheres e homens também tem gerado alguma controvérsia. De resto, a ERC esclarece que tem recebido várias queixas referentes a comentários e a observações sexistas também em outros formatos de televisão.



O regulador dos media recebeu também participações contra o reality show ‘Big Brother - Duplo Impacto’, da TVI, que estreou no início deste ano - e tem fim marcado para sábado. “Estas participações estão em apreciação pelos serviços” da ERC, revelou fonte oficial, que adiou a divulgação do “número de participações apreciadas e o seu teor” para o momento em que for revelada a decisão.





Recorde-se que ambos os programas são líderes de audiência nos respetivos horários, com audiências superiores a um milhão de espectadores, segundo a GfK.