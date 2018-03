Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pornografia com heróis da BD mais procurada

Consumo de conteúdos para adultos protagonizados por personagens de ficção está a aumentar, impulsionado por sucessos de Hollywood.

Por Duarte Faria | 01:30

Que o consumo de pornografia na internet tem aumentado ano após ano já não é novidade. Mas o mais recente estudo da Pornhub, maior plataforma online de conteúdos para adultos, indica que há um tipo específico de vídeos a registar cada vez mais procura por parte dos utilizadores: pornografia protagonizada por personagens de banda desenhada. E a este facto não é alheio, claro está, o sucesso alcançado pelos filmes de super-heróis vindos de Hollywood nos cinemas de todo o Mundo.



No ano passado, Harley Quinn (interpretada no cinema pela atriz Margot Robbie), inimiga do super-herói Batman, foi a personagem de BD mais procurada pelos consumidores de conteúdos porno. No total, foram mais de 8,3 milhões de pesquisas. Em segundo lugar ficou a Mulher-Maravilha, que nas salas de cinema teve Gal Gadot como intérprete. Os conteúdos pornográficos relacionados com a super-heroína da DC Comics foram procurados mais de 6,1 milhões de vezes.



A fechar o pódio surge Batman, com quase 3,2 milhões de pesquisas. Seguem-se Os Vingadores, grupo de heróis da Marvel (2,4 milhões); Homem-Aranha (1,6 milhões); Liga da Justiça, uma equipa da DC Comics (985 mil); Capitão América (761 mil); Super-Homem (591 mil); Deadpool (513 mil); Rey, personagem de ‘Star Wars’ (338 mil); Joker (200 mil); Guardiões da Galáxia (138 mil); e, por último, Thor (121 mil).

Todas estas personagens se tornaram famosas graças ao cinema norte-americano.