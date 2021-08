Portugal arrisca ser o único país da Europa sem 5G

Pela segunda vez, a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) decidiu alterar o regulamento do leilão do 5G (quinta geração móvel) numa tentativa de acelerar o processo que segunda-feira entra no 150º dia.O regulador volta assim a desafiar os operadores, determinando que os valores diários licitados para as frequências de 5G vão ter mínimos mais elevados. Decidiu assim “inibir a utilização dos incrementos de valor mais baixo que os licitantes podem escolher, 1% e 3%, tendo por objetivo acelerar o ritmo do leilão”, informou em comunicado, frisando que “a implementação do 5G é assumida como um imperioso absolutamente urgente tanto no seio da União Europeia como a nível nacional”.