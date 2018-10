Desde 2003, ano em que foi assinado o Acordo de Reestruturação Financeira da RTP, e incluindo já as verbas previstas no Orçamento do Estado para 2019 (186,2 milhões), o financiamento público da RTP ultrapassa os cinco mil milhões de euros o que, em média, significa 500 euros por cada habitante.

