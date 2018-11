Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prémios MTV Europe entregues este domingo em Bilbao

Camila Cabello liderar as preferências, com seis nomeações, incluindo "melhor canção" e "melhor vídeo", com o tema "Havana".

Por Lusa | 08:21

A cerimónia dos prémios MTV Europe realiza-se este domingo, em Bilbau, Espanha, com a cantora Camila Cabello a liderar as preferências, com seis nomeações, incluindo "melhor canção" e "melhor vídeo", por causa do tema "Havana".



Seguem-se, nesta edição dos prémios europeus de música da MTV (EMA, na sigla em inglês), Ariana Grande e Post Malone, com cinco nomeações cada, enquanto o rapper Drake e a cantora Dua Lipa têm, cada um, quatro nomeações.



Os artistas portugueses Bárbara Bandeira, Bispo, Blaya, Carolina Deslandes e Diogo Piçarra são os nomeados para o "Best Portuguese Act", uma das categorias regionais dos prémios de música do canal de televisão MTV.



A votação para o melhor artista português foi feita 'online', por escolha do público, e terminou no sábado.



Os prémios EMA são atribuídos anualmente pela MTV, a nível mundial, tendo categorias regionais referentes aos países onde a estação emite.



Para a cerimónia deste domingo estão anunciadas atuações de Little Mix, Bebe Rexha, David Guetta, Jason Derulo, Hailee Steinfeld, Nicki Minaj, Halsey, Rosalía, Panic! at the Disco, Alessia Cara, Marshmello, Bastille, Anne-Marie, Jack & Jack e Janet Jackson.



De acordo com o canal de música, a transmissão em direto dos prémios, através da rede internacional de canais da MTV, chega "a mais de 180 países e a 450 milhões de casas em todo o mundo", aos quais se juntam mais "350 milhões" de utilizadores de redes sociais.



Em 2005, a cerimónia dos prémios europeus de música da MTV aconteceu em Lisboa.