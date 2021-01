Procuradora que mandou vigiar jornalistas do CM e Sábado também quis descobrir fontes do "Sexta às 9" da RTP

A diligência foi ordenada à PSP sem qualquer mandado de um juiz de instrução, nem a procuradora deste processo revelou qualquer preocupação legal com a quebra do sigilo do jornalista através da vigilância. Segundo a lei, só um tribunal superior pode ordenar a quebra do sigilo dos jornalistas.

A procuradora Andrea Marques, que mandou vigiar jornalistas do Correio da Manhã e da revista Sábado, também quis descobrir as fontes utilizadas pelos jornalistas do programa "Sexta às 9" da RTP.A RTP revela que o caso ocorreu em agosto de 2020. A procuradora Andrea Marques chegou a pedir a inquirição de duas jornalistas e uma delas foi ouvida na qualidade de testemunha. Uma das perguntas colocadas por um procurador-estagiário foi sobre os políticos com quem estas profissionais se reuniam.Recorde-se que a procuradora Andrea Marques mandou perseguir e investigar dois jornalistas ligados ao grupo Cofina.