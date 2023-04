Programa da CMTV ‘Duelo Final’ vence telejornal da RTP

O programa Duelo Final foi o mais visto do cabo, este domingo, alcançando 11,7% de share e uma média de 538 mil espetadores.



O formato de acompanhamento do jogo entre Benfica e Estoril foi o mais visto do dia e ultrapassou, inclusive, dois formatos da RTP1. Com este resultado, ficou à frente do Telejornal (9,9% de share) e do Jornal da Tarde (11,7). Esta performance ficou também acima de dois formatos da TVI, entre eles o TVI Jornal (13,3% de share).





Este resultado contribuiu para a liderança destacada da CMTV no cabo, este domingo. O canal do Correio da Manhã voltou a ser o preferido dos portugueses com uma média de 5,1% de share e uma média de 126 mil espetadores. O Canal CNN não foi além dos 2,3% e uma média de 57 mil pessoas a cada minuto. A SIC Notícias registou um share médio de 1,9% que equivale a uma média de 46 mil pessoas enquanto a RTP 3 não foi além dos 0,4% de share, com uma média de 10 mil espetadores.A CMTV é líder há 323 dias sem qualquer interrupção. A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK, empresa responsável pela medição de audiências em Portugal.