Dois meses após ter estreado ‘Cristina ComVida’ (TVI), Cristina Ferreira não só mantém as dificuldades em afirmar-se no horário face à concorrência, como também tem perdido telespectadores. No primeiro mês, o formato emitido das 19h00 às 20h00 registou uma média de 15,7% de share, tendo sido acompanhado por 632 mil telespectadores. Números que acabaram por cair no mês de maio, em que o share foi de ...