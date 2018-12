Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Proposta “inaceitável” da RTP origina greve

Sindicatos acusam a estação de gastar com duas novas contratações quase o mesmo que propõe para o aumento de todos os trabalhadores.

Por Sónia Dias | 01:30

Os sindicatos que representam os trabalhadores da RTP já começaram a preparar a greve aprovada em plenário na passada quarta-feira, depois da resposta da administração ao caderno reivindicativo "ter sido claramente abaixo" do esperado.



Os trabalhadores consideram "inaceitável" a última proposta do Conselho de Administração da RTP (CA) que, entre outras medidas, sugere um aumento de 10 euros por mês para todos os trabalhadores (cerca de 1500), alguns deles com os ordenados congelados há dez anos, num total de, aproximadamente, 15 mil euros mensais.



"É inaceitável que o CA se disponha a gastar mensalmente com as duas mais recentes contratações [Cândida Pinto e Helena Garrido] quase a mesma verba que propõe para o aumento salarial de todos os trabalhadores", pode ler-se num comunicado. Além da greve, ainda sem data, os sindicatos vão pedir uma reunião "de urgência" ao ministro das Finanças, Mário Centeno.



Também na quarta-feira, a RTP emitiu um despacho com a nova direção de informação, no qual diz que os nomes de Cândida Pinto e Helena Garrido como diretoras-adjuntas "aguardam a finalização de todos os procedimentos" e que as funções das pessoas nomeadas "serão exercidas em regime de comissão de serviço".



Contactada, a RTP diz que "as negociações com os sindicatos, ainda estão em curso" e que a remuneração das novas diretoras "será dentro dos limites estabelecidos para os diretores-adjuntos da RTP".