PSD vai tentar impedir votação do artigo 6º da Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital

Os partidos políticos debatem e votam hoje, no Parlamento, um projeto do Iniciativa Liberal (IL) que pretende revogar o polémico artigo 6º da Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital que cria entidades habilitadas a atribuir selos de qualidade ou de ‘fact checking’ à informação. Em discussão e votação estão ainda as propostas do CDS - que também pede a anulação do polémico artigo - e do PS, que tem como objetivo acabar com críticas de limitações à liberdade de expressão.Porém, existe uma forte probabilidade de nada disto acontecer, já que, sabe o, o PSD vai propor que os diplomas baixem à especialidade, voltem a ser discutidos, e só sejam votados depois do verão, já na próxima sessão legislativa. O objetivo é limar as proposta do PS de forma a eliminar quaisquer dúvidas sobre censura. Isto só acontecerá, porém, se todos os partidos concordarem.