Rede social Threads bate recorde e chega aos 100 milhões de subscritores em cinco dias

A nova rede social Threads, da gigante tecnológica Meta, passou os 100 milhões de subscritores em cinco dias, revelou Mark Zuckerberg, presidente-executivo, esta segunda-feira. Novo recorde destrona o ChatGPT como a plataforma online mais rápida a atingir este número, avança a Reuters.Desde o lançamento, esta quarta-feira, a aplicação tem vindo a estabelecer novos recordes de adesão de utilizadores, com celebridades como Jennifer Lopez e Kim Kardashian a juntarem-se à plataforma, vista como a primeira ameaça à rede social Twitter, de Elon Musk.O Twitter já ameaçou processar a Meta por causa da nova aplicação, alegando a utilização indevida dos seus "segredos comerciais" e outras informações confidenciais.As semelhanças entre as duas redes sociais incidem nas publicações com um máximo de 500 caracteres que inclui ligações, fotografias e vídeos com uma duração máxima de 5 minutos.Ainda assim, a Threads ainda não dispõe de uma função de mensagens diretas e não tem uma versão para computador de que certos utilizadores, como as organizações empresariais, dependem. No entanto, os analistas afirmam que os limites recentemente impostos ao número de tweets que os utilizadores podem visualizar poderá ajudar o Threads a angariar utilizadores.