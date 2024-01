'Reportagem CM' ganha espaço em horário nobre

O programa ‘’, conduzido pelas jornalistas Sara Carrilho e Magali Pinto, vai passar a ser exibido aos domingos após o ‘Grande Jornal da Noite’, pelas 21h30, já a partir deste fim de semana. Pretende-se assim reforçar o horário nobre dacom um dos seus produtos informativos mais nobres, que até aqui preenchia as tardes.Na estreia no horário, já neste domingo à noite, os telespectadores podem assistir à reportagem ‘Funerais Por Encomenda’, que mostra como muitas pessoas em Portugal optam por preparar as suas cerimónias fúnebres ainda em vida. E o negócio está a crescer.