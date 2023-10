Magali Pinto e Sara Carrilho são os novos rostos do ‘Investigação CM’. As jovens jornalistas da CMTV assumem a apresentação do formato, de segunda a quarta-feira, alternando entre si a cada semana. “Ser um dos rostos de um programa em horário nobre na CMTV é um enorme privilégio. O ‘Investigação CM’ é um programa que chegou e venceu. Todos os dias recebemos denúncias de norte a sul do País. As pessoas sabem que não as ignoramos e que lhes damos voz. Nós não falhamos aos nossos telespectadores”, afirma Magali Pinto. Já Sara Carrilho diz que é “com muito sentido de responsabilidade” que assume o desafio. “O objetivo é o de sempre: denunciar, investigar, contar a história, dar voz aos portugueses, às vítimas, e, sempre que possível, ajudar a mudar vidas”, acrescenta a jornalista.





CM’, que vai para o ar às 21h30, após o ‘Grande Jornal da Noite’, é o único programa diário de investigação jornalística da TV portuguesa. Recorde-se que, no mesmo horário, a CMTV emite também o ‘Doa a Quem Doer’, à 5.ª feira, e o ‘Investigação Sábado’, à 6.ª feira.



O ‘Investigação’, que vai para o ar às 21h30, após o ‘Grande Jornal da Noite’, é o único programa diário de investigação jornalística da TV portuguesa. Recorde-se que, no mesmo horário, aemite também o ‘Doa a Quem Doer’, à 5.ª feira, e o ‘Investigação Sábado’, à 6.ª feira.

Esta é mais uma das novidades na antena do canal do Correio da Manhã (posição 8 de todas as plataformas de televisão por subscrição): agora conta também com um renovado ‘Jornal às 7’, apresentado por Ângela Gonçalves Marques; o reforço da informação de fim de semana, cujos principais noticiários são assegurados pelos jornalistas Francisco Penim (‘Grande Jornal da Tarde’) e Daniela Polónia (‘Grande Jornal da Noite’); e um novo formato à hora de almoço, ‘Mais CM’, de 2.ª a 6.ª feira, às 13h30, após o ‘Grande Jornal da Tarde’ - estreia dia 23, apresentado por João Ferreira.