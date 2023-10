CMTV nas próximas duas semanas: a partir de sábado, o ‘Grande Jornal’ de fim de semana ganha novos rostos.



Assim, o ‘Grande Jornal da Tarde’ (às 12h53) passa a ser conduzido por Francisco Penim, enquanto o ‘Grande Jornal da Noite’ (19h45) será apresentado por Daniela Polónia. Uma aposta na informação do canal do Correio da Manhã que vem reforçar o compromisso que os portugueses já conhecem: prestar sempre o melhor serviço aos telespectadores.



“Fazer parte do reforço da informação da CMTV ao fim de semana é uma excelente oportunidade para contribuir para o esforço de solidificar a liderança nacional no cabo”, começa por dizer Francisco Penim, entusiasmado com este novo desafio. “Fazer equipa com a Daniela Polónia, num dos horários principais, é também um estímulo importante. Tenho testemunhado o crescimento dela como jornalista desde o primeiro momento da CMTV e estou certo que a audiência vai corresponder de um modo positivo”, acrescenta.





Leia também CMTV com noticiários renovados já na segunda-feira Também Daniela Polónia acredita que esta é uma aposta ganha: “Como eu costumo dizer, o jornalismo não se faz de segunda a sexta, das nove às cinco. É de domingo a domingo, 24 sobre 24 horas. Por isso, temos uma aposta forte nos noticiários do fim de semana, que é agora reforçada com a experiência do Francisco Penim. Sempre com o rigor e a isenção que caracteriza a.”

Já Paulo Oliveira Lima, diretor-executivo da CMTV, salienta a importância dos jornais de fim de semana. “Os telespectadores sabem que, também ao sábado e domingo, encontram na CMTV todas as notícias relevantes de forma ágil e em direto. Com o Francisco Penim e a Daniela Polónia, dois nomes que os portugueses bem conhecem, reforçamos esse compromisso que muito nos orgulha.”





Na sexta-feira, na revista ‘Boa Onda’, serão reveladas mais novidades da grelha da CMTV.