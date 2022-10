Novo estúdio, nova imagem, mais agilidade, grafismo renovado e inovador, com recurso à realidade aumentada (3D), e “ainda mais e melhor informação”, apresentada por três dos principais rostos do canal: Pedro Mourinho, José Carlos Castro e Daniela Polónia. Estas são, de acordo com Paulo Oliveira Lima, diretor-executivo da CMTV, as principais novidades do ‘Grande Jornal’, que a partir de segunda-feira substitui aqueles que eram até então os principais espaços noticiosos do canal líder de informação nacional no cabo, o ‘CM Jornal da Hora do Almoço’ e o ‘CM Jornal das 20h00’.









