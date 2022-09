A CMTV está a preparar a reformulação dos seus principais noticiários - o ‘CM Jornal Hora do Almoço’ e ‘CM Jornal 20H’ - de forma a torná-los ainda mais cativantes para os telespectadores. Em breve, os dois formatos de informação nobre do canal irão surpreender os portugueses com novo nome, imagem, grafismo, apresentadores, e até a própria filosofia dos programas será diferente.





CMTV no cabo”, começa por dizer José Carlos Castro. “Estamos a trabalhar na forma, mas também no melhoramento do conteúdo. Graficamente vai ser muito rico e apelativo. Por outro lado, a contratação de Pedro Mourinho vem acrescentar qualidade à antena”, acrescenta o diretor-adjunto e pivô da CMTV.



Acabado de integrar a equipa do CM e da CMTV, em que também assume cargos de direção, Pedro Mourinho assegura que o ‘CM Jornal’ vai manter o compromisso de qualidade e rigor informativo que os portugueses tanto apreciam.









"Estamos ainda numa fase embrionária. Queremos assumir um jornal de alguma rutura, mas no bom sentido. O objetivo é que os dois espaços se distingam pela imagem e pelos próprios conteúdos. Estamos à procura de uma imagem diferente, mas o essencial não se vai perder e as pessoas vão poder continuar encontrar aqui todas as notícias que estão a marcar a atualidade. Esse é o nosso compromisso com o público", garante.