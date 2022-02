CMTV lidera há 61 meses consecutivos

foi o canal de informação nacional do cabo mais visto em janeiro, mês da campanha eleitoral e das eleições Legislativas. Com este resultado, o canal dolidera as audiências no mercado há 61 meses (cinco anos e um mês), ganhando à concorrência (SIC Notícias, TVI 24, agora CNN, e RTP 3) há 1249 dias sem interrupções, segundo a GfK.Com um share médio mensal de 4,1% em janeiro, contra 2% da SIC Notícias e do canal CNN, aobteve mais audiência que os seus dois principais concorrentes juntos. A RTP3 no cabo teve 0,7% de share médio."A CMTV conseguiu, mais uma vez, cumprir o compromisso assumido com os espectadores. Os portugueses já sabem que quando há uma notícia relevante, seja de política, de desporto, de economia ou no mundo, pode vê-la e entendê-la, sempre primeiro, na CMTV", afirma Paulo Oliveira Lima, diretor-adjunto dae doEste resultado é particularmente significativo num mês marcado pelas eleições Legislativas e, como tal, de desafios adicionais. "É o resultado do forte empenho e do trabalho de uma vasta equipa que se uniu e que trabalhou em prol de uma grande emissão. A emissão especial das Legislativas foi difícil e bastante complexa, mas também foi a mais vista do cabo", conclui Paulo Oliveira Lima.Em janeiro, no horário nobre (entre as 19h00 e a uma da manhã), em que se concentra o maior investimento publicitário, aregistou uma média de 150 499 telespetadores por cada minuto, e uma audiência total de 1 milhão e 760 mil telespectadores. Em média, 2 milhões 520 mil pessoas veem atodos os dias.O canal doé emitido no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas ainda não integra a oferta da TDT.