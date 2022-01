Tudo a postos na CMTV para a grande noite eleitoral

A CMTV faz este domingo, ao longo de todo o dia, uma emissão especial dedicada às eleições Legislativas, que irá envolver cerca de 100 jornalistas, quatro estúdios, cinco régies e 29 câmaras sempre em direto, com reações a partir de todas as sedes partidárias.









A informação sobre a afluências às urnas e o acompanhamento de todos os protagonistas políticos nas suas votações começa logo pela manhã. A emissão especial em estúdio arranca às 20h00 com muitas novidades.

Sandra Felgueiras - que se estreia esta noite na CMTV - e José Carlos Castro serão os anfitriões principais, aos quais se juntarão ao longo da noite Daniela Polónia, João Ferreira e Francisco Penim, que vai estar à frente de uma ferramenta inovadora - a ‘Parede Mágica’ – que será pela primeira vez usada na televisão portuguesa. Trata-se de um ecrã tátil que permitirá aos telespectadores acompanhar os resultados ao segundo e visualizar simulações da composição do hemiciclo ou de possíveis coligações. Logo no arranque da emissão, cerca das 20h00, vai ser divulgada uma sondagem à boca das urnas, realizada pela Intercampus, uma das empresas mais fiáveis do mercado.





Num outro estúdio, em forma de Parlamento, vários comentadores (Eduardo Dâmaso, Diana Ramos, João Pereira Coutinho, Francisco José Viegas, Marcos Perestrello, Luís Campos Ferreira, Ricardo Baptista Leite e António Salvador) vão fazer a análise dos resultados e traçar cenários sobre o futuro político do País.