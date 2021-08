O Estado português ainda deve à RTP 16,3 milhões de euros. O valor diz respeito à dívida resultante das decisões da Comissão Europeia de julho de 2006 e dezembro de 2011 por conta do subfinanciamento do serviço público de rádio e televisão verificado até 2003 de 26,69 milhões de euros, valor que foi sancionado pela Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia.Deste, em 2017 o Governo pagou 10,4 milhões através de dois aumentos de capital (6,7 milhões realizados em fevereiro desse ano e mais 3,7 milhões no final de dezembro). No ano passado estava prevista a entrega de 2 milhões, mas tal não se concretizou. Contas feitas, faltam 16,3 milhões, que também deverão ser entregues à RTP através de aumento de capital. Mas, ao que o CM apurou, ainda não deverá ser este ano que o Estado vai injetar mais dinheiro na empresa.