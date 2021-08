RTP assume custos de greve externa

A RTP está preocupada com as consequências que a greve geral dos trabalhadores da empresa WTPlay, marcada para esta quarta e quinta-feira, pode ter nas suas emissões. Por isso, sabe o, a televisão pública prepara-se para substituir estes trabalhadores que estão na RTP em regime de outsourcing.Ao que oapurou junto de fontes da empresa pública, nos últimos dias foi contratada uma outra empresa para fornecer mão de obra e solicitada formação ao fornecedor de software. Além disso, há equipas preparadas para se deslocar a qualquer momento para o Porto ou para Lisboa para assegurar a emissão. Os noticiários emitidos a partir da Invicta, por exemplo, poderão ter de ser transferidos, de emergência, para Lisboa, e vice-versa. As transmissões dos Jogos Olímpicos também poderão ser comprometidas. Os custos podem ascender a milhares de euros, uma vez que, além das empresas contratadas, também será preciso pagar hotéis, ajudas de custo e horas extraordinários. Tudo dependerá da adesão à greve. Osabe, contudo, que a maioria dos trabalhadores da WTPlay, empresa da WTVision, estão sindicalizados e, portanto, a expectativa é a de forte adesão à greve convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual. Questionada, a RTP recusou falar dos custos do processo.