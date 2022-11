A RTP deverá fechar este ano com um prejuízo a rondar os 8 milhões de euros, apurou o Correio da Manhã junto de fontes da empresa pública. Em outubro, numa reunião com a Comissão de Trabalhadores, o Conselho de Administração revelou que o resultado negativo poderia ascender aos 10 milhões de euros. No entanto, o sublicenciamento dos jogos do Mundial à SIC e TVI - que, tal como o CM revelou em primeira mão, vão pagar cerca de 2,8 milhões € por 14 partidas - e a implementação de medidas para a redução dos custos com energia poderão atenuar o valor, que representará, ainda assim, um regresso do grupo público de rádio e TV aos prejuízos após vários anos de resultados positivos.









