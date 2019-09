RTP estreia série de humor com elenco de luxo

A RTP1 estreia este domingo, às 21h00, a sua nova aposta de ficção, ‘Desliga a Televisão’. Com um elenco de luxo, a série de humor escrita por Frederico Pombares e Henrique Dias vai ser emitida todos os domingos antes do concurso ‘I Love Portugal’, com Vasco Palmeirim e Filomena Cautela.Cada episódio será composto por vários sketches cómicos, com uma inovação: a dinâmica do programa é como se fosse o telespectador a entrar numa viagem pelo mundo da televisão, com a diferença de que, desta vez, o comando é ‘deles’."A equipa agarrou no nosso contexto atual de televisão para passar por esses formatos com uma leitura que nos vai fazer pensar e sorrir, de forma a proporcionar serões muito divertidos", explica José Fragoso, diretor de programas da RTP 1."Sejam concursos, novelas ou reality shows, vão ser treze episódios com vários talentos nacionais", acrescenta.Ana Guiomar, Diogo Valsassina, Jorge Corrula, Fernando Mendes, Lídia Franco, Jorge Mourato, Patrícia Tavares e Márcia Breia são alguns dos atores que compõem o elenco desta comédia. "Vai ser um sucesso", garante Ana Guiomar, que integra também a série ‘Golpe de Sorte’, da SIC."Foi das coisas mais divertidas que gravei para televisão. Íamos sempre todos gravar muito animados, com vontade de ir trabalhar", conta Diogo Valsassina. Já a atriz Patrícia Tavares garante que esta foi "sem dúvida uma experiência muito prazerosa".