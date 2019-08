Fernando Mendes dá nega a Felipa Garnel e mantém-se na RTP

Fernando Mendes recusou o convite de Felipa Garnel e Luís Cunha Velho, apurou o CM. Os dois responsáveis da TVI reuniram-se esta quinta-feira com o apresentador, num restaurante de Lisboa, para apresentarem uma proposta para assinar um contrato com a estação de Queluz de Baixo, mas, no final do encontro, a estrela da RTP anunciou preferir ficar na estação pública.

"Sim, é verdade que estivemos reunidos, que falá...

