RTP exige devolução de dinheiro a precários

A direção de Recursos Humanos (RH) da RTP enviou esta semana emails a algumas dezenas de trabalhadores, envolvidos no Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP) e em processos judiciais de integração na empresa, exigindo-lhes o acerto de valores que a empresa foi obrigada, por sentenças judiciais, a pagar à Segurança Social (SS), a fim de esta entidade considerar a antiguidade dos funcionários para efeitos de futura reforma.Apesar de a maioria dos trabalhadores a recibo verde já ter pagado a percentagem que lhe competia para a SS, ao longo dos anos em que foram precários, "esta entidade, perante as sentenças judiciais, obrigou a RTP a pagar de novo os mesmos valores que os colaboradores já tinham liquidado, praticando assim dupla tributação", apurou ojunto de fonte sindical da RTP.Os precários incluídos no quadro desde janeiro de 2019 devem agora recorrer à direção de RH para se informarem de como podem requerer na SS a devolução do montante que pagaram e, assim, ressarcir a RTP do valor que esta foi obrigada a pagar segunda vez.Num processo de acertos entre a SS e os trabalhadores da RTP agora integrados no quadro, e destes com a RTP, a empresa propõe várias modalidades: "Pagamentos totais até 26 de julho de 2019", um plano de "acertos de forma faseada" ou "descontos mensais até ao limite de 1/6 da remuneração líquida mensal", sintetizam.O Sindicato dos Jornalistas reagiu, classificando o ato de "assédio moral" e acusando a RTP de "numa postura de assédio laboral e de completa falta de escrúpulos e vergonha" disparar "uma série de emails exigindo o pagamento das contribuições à SS que foram ‘adiantadas’ pela empresa em nome do trabalhador".Recentemente, foram integrados 130 trabalhadores na RTP, mas ainda há vários casos pendentes. "A Cultura deu o sim, mas há 96 processos ainda por decidir e 51 que estão entregues aos ministérios. No meio disto, há pessoas excluídas ou a laborar com contratos ilegais", avança aoNélson Silva, da Subcomissão de Trabalhadores da RTP Porto.Em fevereiro, o primeiro-ministro, António Costa, considerou "especialmente estranho" o caso da "incapacidade" do conselho de administração da RTP em resolver a questão dos trabalhadores precários.