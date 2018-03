Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

RTP fora da Champions abre caminho a privados

Empresa pública comprou jogos da competição para as próximas duas épocas.

Por Hugo Real | 08:38

A RTP desistiu da Liga dos Campeões e não apresentou proposta à UEFA para continuar a transmitir a prova no triénio de 2018/2021. Assim, a edição deste ano, cuja final está marcada para 26 de maio no Estádio Olímpico de Kiev, na Ucrânia , será a última a ser transmitida no canal público.



"Não está em causa a qualidade do conteúdo. A Champions é do melhor que há no desporto mundial. Mas o fator preço também conta. Temos de ponderar a atratividade do produto com o seu custo. E aos valores atuais a resposta é simples: não tem suporte racional. Por isso não fizemos proposta no enquadramento atual. Agora vamos deixar o mercado fazer o seu caminho", afirmou Gonçalo Reis, presidente da empresa pública, ao CM.

Também a TVI assegurou ao CM que não fez qualquer proposta. O CM questionou a SIC, que não fez comentários.



O prazo para submeter ofertas àUEFA para a compra dos direitos de transmissão da Liga dos Campeões, assim como para a Liga Europa (em emissão na SIC desde 2009/10), terminou na passada terça-feira, 27 de fevereiro. O grupo Altice, que em Portugal controla a PT e que está em processo de compra da Media Capital, dona da TVI, também foi apontado como um dos interessados nestes conteúdos, mas quando contactado pelo CM não fez comentários sobre o tema.



A compra da Liga dos Campeões pela RTP em 2014 (para o triénio 2015/2018, que agora termina) esteve envolvida em grande polémica, que culminou mesmo com a demissão de Alberto da Ponte, na altura presidente da empresa pública, no início de 2015. Entretanto, a administração da RTP, liderada por Gonçalo Reis, manteve a aposta nestes conteúdos.



Sem Liga dos Campeões, a RTP anunciou ontem a compra dos direitos da Taça de Portugal e da Supertaça até 2020, além dos cinco jogos de preparação que a seleção nacional vai realizar até ao Mundial da Rússia e a Gala Quinas de Ouro.



O negócio com a Federação Portuguesa de Futebol, cujos valores não foram revelados, dão ao canal público o direito de emitir 10 jogos da Taça de Portugal, mais a final, assim como a Supertaça Cândido de Oliveira, em 2018/19 e de 2019/20. Os jogos serão também emitidos na RTP Internacional e África.