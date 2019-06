RTP gasta 33 milhões de euros com futebol até 2023

A RTP tem atualmente compromissos assumidos na ordem dos 33 milhões de euros para a aquisição de direitos de transmissão desportivos até 2023, apurou oMas este valor – cuja maior fatia vai para o futebol - deverá crescer, uma vez que há ainda diversos concursos de aquisição de direitos por disputar.Só para este ano, o grupo público de rádio e televisão prevê gastar 8,9 milhões de euros. Já para 2020, o valor é de 5,1 milhões.E a RTP já demonstrou "interesse" em disputar os direitos do Campeonato da Europa de 2020 quando os jogos estiverem no mercado, o que poderá incrementar ainda mais o valor do investimento.Para 2021 estão previstos gastos de 3,4 milhões de euros, número que mais do que quadruplica em 2022, ano em que se realiza o Mundial do Qatar, cujos direitos a televisão pública detém em exclusivo para Portugal, e em que o montante contratualizado é de 14,7 milhões de euros.No entanto, a RTP já admitiu a possibilidade de vender parte da prova a outros operadores. O investimento previsto para 2023 é, para já, de apenas 363 mil euros.Tirando o futebol, é na ficção nacional que a RTP tem um investimento considerável já acordado, sobretudo para 2019, em que o valor atinge os 7,7 milhões de euros (total até 2022 é, por enquanto, de 9,1 milhões).Recorde-se que este ano a empresa pública já emitiu as séries ‘Teorias da Conspiração’ e ‘O Nosso Cônsul em Havana’.