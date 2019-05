RTP gasta 81,7 milhões de euros com pessoal

Os gastos da RTP com pessoal aumentaram quase 4,5 milhões de euros no ano passado - quando em comparação com 2017 - para os 81,7 milhões (mais 5,5%), revela o relatório e contas da empresa pública, a que oteve acesso. Uma subida de 2,1% face ao que estava previsto no Orçamento do Estado do ano passado.Já o quadro de pessoal foi reduzido para um total de 1596 trabalhadores, menos 18 do que em 2017. A empresa justifica esta diferença "por não se ter verificado até final de 2018 a incorporação nos quadros dos prestadores de serviços, conforme previsto no PREVPAP, tendo as primeiras integrações ocorrido em janeiro de 2019".Dos 81,7 milhões de euros registados, 62,8 milhões dizem respeito a remunerações - sendo que neste valor se incluem os 405,3 mil euros pagos aos órgãos sociais, entre eles os mais de 316 mil euros que custou a administração constituída por Gonçalo Reis (presidente) e por Nuno Artur Silva e Cristina Vaz Tomé (até 31 de maio de 2018) e Hugo Graça Figueiredo e Ana Isabel Fonseca (a partir de 1 de junho de 2018).Os restantes 18,9 milhões de euros foram contabilizados como encargos sociais, que incluem indemnizações, seguros de trabalho e prémios reforma.Os lucros da RTP cresceram de 130 mil euros para 330 mil euros, entre 2017 e 2018, com o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) a subir 13,2% para 12,9 milhões de euros.