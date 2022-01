RTP investigada pelo Ministério Público no caso das horas extra

O Ministério Público (MP) já começou a investigar o caso das horas extraordinárias na RTP, avançou este sábado o ‘Nascer do Sol’. O caso foi apresentado ao Ministério Público a 26 de março de 2021 e fala em "favorecimento e abuso na atribuição e pagamento de trabalho extraordinário a um trabalhador".Recorde-se que a Comissão de Trabalhadores da RTP já tinha denunciado o caso do jornalista Eduardo Pestana, "um absoluto recordista de horas extra na redação do Porto" e "membro efetivo do Conselho de Redação há mais tempo em funções", o que obrigou a administração a abrir uma auditoria interna.