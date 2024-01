RTP volta a comprar novela à IURD

Depois da novela ‘Topíssima’, a RTP volta a comprar uma nova produção à TV Record brasileira, cujo vice-presidente artístico é Marcelo Silva, bispo da IURD. A nova novela, ‘Escrava Mãe’, que conta com o português Pedro Carvalho no elenco, vai estrear em fevereiro. Da autoria de Gustavo Reiz, é a prequela de ‘A Escrava Isaura’ e conta a história da personagem principal desta novela, que no passado foi emitida pela RTP 1.Recorde-se que foi em 1989 que o bispo Edir Macedo adquiriu a Rede Record de Rádio e Televisão, injetando muitos milhões por ano e ocupando hoje várias horas na madrugada da segunda maior rede de TV do Brasil.